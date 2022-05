Roland-Garros : (déjà) plus de Français en lice en simple, retour sur une semaine contrastée

Après sa défaite dimanche, l'international français Gilles Simon, à 37 ans également, ne reverra lui non plus les courts de Roland-Garros, du moins en tant que joueur. L'ex-numéro six mondial a décidé de quitter le circuit à la fin de l'année, estimant que son corps ne le suivait plus. Comme son ancien partenaire, le Niçois, vainqueur de la Coupe Davis, a été ovationné, tout sourire, par le public qui le suit depuis 17 ans sur le tournoi.