Roland-Garros : le duel Rafael Nadal-Novak Djokovic en chiffres

L’affrontement entre Rafael Nadal et Novak Djokovic était attendu comme une finale. Pourtant, il ne s’agissait que d’un quart de finale du tournoi de Roland-Garros. Mais l’ambiance en tribunes du court Philippe-Chatrier et le niveau de jeu proposé par l’Espagnol et le Serbe auraient pu faire penser l’inverse. Ce mardi 31 mai, les amateurs de la balle jaune ont pu observer un des duels de l’année sur le circuit masculin du tennis mondial et dont les chiffres impressionnent.