Roland-Garros : Rafael Nadal renverse Novak Djokovic dans un duel de titans

Tout comme au premier et deuxième set, Novak Djokovic perd son service d’entrée et cela profite à un Rafael Nadal plus frais physiquement et auteur de coups de génie. Le Majorquin enchaîne les jeux de service sereinement, tandis que le numéro 1 mondial essaie de lutter pour survivre dans la partie. Mais la punition est la même qu’au premier set pour le Serbe : 6-2 pour Rafael Nadal, qui mène désormais 2 sets à 1.

La quatrième manche démarre en faveur de Novak Djokovic, qui réalise le break (soit lorsqu'un joueur gagne un jeu alors qu'il est receveur) dès le premier service de son adversaire. Tout semble indiquer que l’on se dirige vers un cinquième set, quand Rafael Nadal sauve 2 ballets de set, avant de débreaker à 5 jeux partout. Les deux hommes finiront par se départager lors d’un jeu décisif qui tourna rapidement en faveur de l’Espagnol, qui profita notamment des grandes prises de risques de son adversaire serbe et qui n’auront pas suffi à renverser la vapeur. Après 4h12 de jeu, Rafael Nadal s’impose finalement en quatre manches : 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 [4].