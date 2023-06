Roland-Garros : à quelle heure se dispute le choc Alcaraz-Djokovic, que tout le monde attend ?

Il y a un an, à Madrid, ces deux-là croisaient le fer pour la première fois, offrant aux fans un duel épique en trois sets au cours duquel chaque manche a été arrachée avec les dents et qui a vu "Carlito" dompter "Nole". Entre temps, Novak Djokovic (3e mondial à 36 ans) a mis à l'épreuve ses jambes qui n'ont plus 20 ans et Carlos Alcaraz a endossé son costume de numéro un du tennis mondial... à 20 ans. Les revoilà, dans un Grand chelem cette fois, face-à-face pour une place en finale.