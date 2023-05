Roland-Garros : comment les joueurs et joueuses se protègent-ils du cyberharcèlement ?

L'application fonctionne sur le principe d'un QR code, fourni par Bodyguard, que les joueurs et joueuses doivent flasher afin de connecter leurs réseaux sociaux : Instagram, Twitter, YouTube, TikTok et Discord. La technologie propose alors une protection des comptes. Dès la connexion établie, ils ne reçoivent plus de commentaires désobligeants, c’est une IA qui effectue la modération en temps réel. L'objectif : ne rien laisser passer, tout en étant certain de ne rien censurer.

Bodyguard et la FFT seront en lien permanent afin d'assurer la protection des acteurs pendant l'ensemble du tournoi, et même ensuite. La société pourra par exemple être en mesure de fournir des rapports quotidiens aux organisateurs et "les extracts des messages et ID des auteurs lors d’une action juridique", peut-on lire sur le site de Roland-Garros. "C'est canon pour le bien-être mental des joueurs. Ça assainit l'esprit. Tout le monde pourra se présenter plus libre sur le court. J'ai hâte de voir le ressenti des joueurs", s'est félicitée la directrice du Grand Chelem parisien, Amélie Mauresmo, dans une interview, toujours sur le site du tournoi.