Roland-Garros : dépassé par Novak Djokovic, Carlos Alcaraz attribue ses crampes à "la nervosité"

Il a beau être le plus jeune numéro 1 de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz ne peut pas faire de miracles. Y compris face aux limites de son corps. Opposé ce vendredi à Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, l'Espagnol a livré un combat de plus de deux heures face au Serbe dans les deux premières manches (6-3, 5-7), avant de craquer complètement. Au début du troisième set (1-1), Alcaraz, 20 ans, a été soudainement assailli par les crampes sur la partie droite de son corps, au niveau de la jambe et de la main.

Malgré des appels au kiné, il n'a jamais retrouvé un second souffle, et a laissé filer la rencontre, sans pouvoir lutter (6-1, 6-1). Interrogé devant la presse, Carlos Alcaraz l'a admis : la tension a joué sur sa capacité physique. "J'étais arrivé pour jouer ce match en me sentant très bien physiquement, et j'ai eu des crampes", a-t-il regretté. "J'étais très nerveux dès le début. Et puis les deux premiers sets ont été très intenses. De gros rallies, des amortis, des sprints... C'est une combinaison de beaucoup de choses. Mais la principale (raison des crampes), c'est la tension que j'ai ressentie dans les deux premiers sets."