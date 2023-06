EN DIRECT - Djokovic-Ruud : une finale historique à plus d'un titre

"Quand je me lève le matin et que je pense à la saison, à ce que je veux accomplir, ce sont les tournois du Grand Chelem qui me motivent le plus, avançait Djokovic, après avoir remporté le duel des générations face à un Carlos Alcaraz diminué par des crampes. J'ai remporté le premier cette année (en janvier en Australie, ndlr) et je suis maintenant en finale du deuxième. Que demander de plus ?"

Alors s'il fallait encore lui trouver des sources de motivation, on pourrait en souffler quelques-unes à Djokovic : s'il gagne dimanche, il redeviendra numéro 1 mondial (pour la 388e semaine, encore un record). Ainsi, il deviendrait, à 36 ans, le seul joueur de l'histoire à avoir remporté au moins trois fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem. Voilà pour l'histoire cousue de fil blanc telle qu'on l'imagine à quelques heures du choc.