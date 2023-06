Roland-Garros : en finale, Novak Djokovic affrontera le Norvégien Casper Ruud

C'est la deuxième fois consécutive que Casper Ruud atteint la finale de Roland-Garros. L'an dernier, il était lourdement tombé face au "maître des lieux", Rafael Nadal, en trois manches (6-3, 6-3, 6-0). Cette fois, la finale s'annonce plus ouverte, même si Novak Djokovic pourra décrocher bien plus qu'un troisième sacre parisien. En cas de succès, le Serbe remporterait son 23e tournoi du Grand Chelem, un de plus que Nadal, et s'offrirait le record absolu.