Roland-Garros : une ramasseuse touchée par une balle en pleine tête, deux joueuses disqualifiées

La joueuse a d'abord reçu un avertissement, mais, après des protestations de Bouzkova et Sorribes, le superviseur a été appelé sur le court et a décidé de disqualifier Kato et sa partenaire de ce match du troisième tour du double féminin. "Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai vu que la fille pleurait toujours un quart d'heure après", a commenté Bouzkova. "Il n'y a d'abord eu qu'un avertissement parce que l'arbitre n'avait pas vu que la fille pleurait et qu'elle avait si mal."

"Nous avons dit au superviseur qu'il devait s'intéresser de plus près à ce qui était arrivé parce que la fille pleurait et que la balle l'avait frappée directement. Ce n'est pas comme si la balle avait rebondi ou si elle avait été lente", a ajouté la Tchèque, qui passe donc au tour suivant. Kato, elle, semblait inconsolable après la rencontre, alors que sa paire de double était bien partie pour remporter le deuxième set.