Roland-Garros : tombeur d'Alcaraz, Djokovic à une victoire du record de tournois du Grand Chelem

Pendant quelques minutes, la jambe droite de Carlos Alcaraz, ainsi que sa main droite, sont restées figées, signe du combat physique que se sont livrés les deux hommes. À ce jeu, l'expérience (36 ans pour Djokovic) a pris le dessus sur la jeunesse (20 ans pour Alcaraz), et le Serbe a déroulé face à l'Espagnol, qui n'a jamais pu remonter la pente (6-1, 6-1).

Novak Djokovic retrouve la finale de Roland-Garros, deux ans après son dernier titre, et peut désormais rêver d'un sacré record. Celui du nombre de victoires sur la terre battue parisienne (14), détenu par le "maître des lieux" Rafael Nadal, est intouchable. Mais "Nole" peut dépasser "Rafa" au nombre de tournois du Grand Chelem remportés. À cette heure, les deux hommes se partagent le record (22). Novak Djokovic n'est plus qu'à un succès - face au vainqueur de la deuxième demi-finale Ruud-Zverev - de marquer un peu plus l'histoire du tennis.