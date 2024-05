Alexander Zverev va être jugé vendredi en Allemagne en appel pour violences conjugales. L'Allemand, quatrième joueur mondial, est toujours en lice à Roland-Garros, où il a précipité la chute de l'icône Rafael Nadal au premier tour.

Alexander Zverev face à la justice allemande... depuis Paris. L'Allemand doit être jugé vendredi devant une cour berlinoise d'appel pour des faits de violences conjugales. Huit dates d'audience sont prévues d'ici juillet. En revanche, aucune comparution personnelle n'a été ordonnée pour le joueur.

Avec ce procès, le joueur de 27 ans espère faire retoquer un jugement de première instance qui l'a condamné, en octobre 2023, à une amende de 450.000 euros pour "coups et blessures" contre une ancienne compagne. Selon le tribunal, il aurait "maltraité physiquement une femme dans le cadre d'une dispute" et aurait "porté atteinte à sa santé". Concrètement, il aurait "étouffé des deux mains sa partenaire de l'époque dans la cage d'escalier d'un immeuble berlinois". Des faits qui remonteraient à mai 2020. À noter que la procédure ne cite pas le nom de la plaignante, mais il s'agirait de Brenda Patea, ont indiqué en octobre dernier les avocats d'Alexander Zverev.

Zverev nie les accusations

En parallèle, le quatrième joueur au classement ATP a fait l'objet d'autres allégations de violences de la part d'une autre ex-compagne, Olga Sharypova. Selon cette dernière, il aurait "essayé de l'étrangler avec un oreiller, de lui cogner la tête contre le mur et de lui tordre les bras". La Russe n'a toutefois pas saisi la justice et l'ATP a fini par clore son enquête, estimant les charges insuffisantes.

De son côté, le tombeur de Rafael Nadal au premier tour de Roland-Garros, où il est encore en lice, nie l'ensemble des accusations. Et malgré ce procès qui s'ouvre, il dit vouloir se concentrer sur ses performances porte d'Auteuil. "J'ai confiance dans le système judiciaire allemand. Je crois en la vérité. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Il n'y a absolument aucune chance que je perde" le procès, a-t-il par ailleurs souligné.

Réputé pour son puissant service et son revers destructeur, Alexander Zverev compte 22 titres sur le circuit professionnel, notamment une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, le Masters à deux reprises (2018, 2021) ainsi que les Masters 1000 de Rome (2017 et 2024), Montréal (2017), Madrid (2018 et 2021) et Cincinnati (2021).