Porte d’Auteuil à Paris, le tournoi de Roland-Garros bat son plein. Sur les courts de tennis, certains joueurs et joueuses crient très fort lorsqu’ils tapent la balle. Technique ? Tactique ? Déstabilisation de l’adversaire ? Des études répondent.

101 décibels. L’équivalent du bruit d’un marteau-piqueur… Et du cri de Maria Sharapova. Sur les courts, la joueuse de tennis s’exprimait sur chaque balle frappée par sa raquette. L’Américaine Vicky Palmer avait lancé cette mode dans les années 1960. Les journalistes la surnommaient la "grunter" (la grogneuse). Depuis, d’illustres champions ont suivi : Monica Seles, Jimmy Connors, André Agassi ou plus récemment Rafael Nadal. Rauque, aigu, guttural, puissant… Le hurlement résonne désormais sur tous les courts.

Une mode, vraiment ? Pas si sûr. De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question. Des études britanniques, américaines, canadiennes ou encore allemandes assurent que le cri guide la performance. Avant de frapper la balle, les athlètes retiennent leur respiration et stabilisent leur buste. Crier libère l’énergie accumulée et accroît la force de frappe de 4 à 10 %.

Déstabiliser l’adversaire

Plus surprenant, des chercheurs britanniques affirment que le cri augmente le temps de réaction des adversaires. En criant, le joueur masque le bruit de la raquette et rallonge le temps de réaction d'environ 33 millisecondes. Ce bruit perturbe le joueur en face : difficile d’anticiper la vitesse, l’effet et la trajectoire des frappes. Les chercheurs ajoutent que le cri peut également motiver le joueur qui l’émet. Vince Spadea, ancien joueur américain, témoigne : "J'ai eu un coach qui me disait de crier sur chaque coup, comme ça, même si je perdais le match, j'avais eu l'air de tout tenter".

À noter que la Fédération internationale de tennis peut sanctionner les joueurs et les joueuses pour "comportement incorrect". Autrement dit, les professionnels pourraient payer des amendes en cas de tumulte insupportable. Ces règles ne sont néanmoins jamais appliquées.