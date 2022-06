Roland-Garros 2022 : 5 choses à savoir sur la sensation Cori Gauff

Plutôt épargnée par le tirage et par l'hécatombe chez les favorites - avec une seule tête de série, Elise Mertens, affrontée jusque-là - elle a parfaitement mené sa barque pour atteindre sa première finale de Grand Chelem en carrière. Âgée de seulement 18 ans, elle est désormais la plus jeune finaliste de Roland-Garros depuis plus de vingt ans (Kim Clijsters en 2001). Et la plus jeune en Grand Chelem depuis Maria Sharapova à Wimbledon en 2004. "Je suis sous le choc... Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens", s'est réjouie la native d'Atlanta après son succès. Place dorénavant à l'un des plus grands défis de sa carrière : un duel contre Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et invaincue depuis... 34 matchs.