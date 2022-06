"Dans les circonstances actuelles, je ne peux pas et je ne veux pas continuer de jouer", déclare Rafael Nadal

Malgré tout, le champion espagnol est conscient d'en avoir beaucoup (trop ?) demandé à son corps. "C'est un risque que je voulais prendre pour jouer ici, pas un risque que je veux prendre dans le futur. C'était un 'one shot'", assure-t-il. "Jouer avec des antidouleurs oui, avec des anesthésiques, non. Ça peut arriver une fois, mais je ne veux pas en faire une philosophie de vie", ajoute-t-il. Dès lors, Nadal et son équipe ont décidé d'entreprendre "la semaine prochaine" un traitement pour "tenter de créer" l'absence de sensation de façon permanente. "C'est ce qu'on va essayer, si ça marche, je vais continuer, si ça ne marche pas, ce sera une autre histoire", glisse-t-il, lui qui souffre du syndrome de Müller-Weiss au pied gauche.