Roland-Garros : horaire, chaîne... comment faire pour suivre le choc Nadal-Djokovic ?

Les fans de tennis avaient coché la date d'une croix rouge. Dès le tirage au sort du tableau masculin, le potentiel choc des quarts de finale entre Rafael Nadal, 13 fois vainqueur à Roland-Garros, et Novak Djokovic, tenant du titre et numéro un mondial, était au cœur des conversations. Les retrouvailles tant attendues auront bien lieu. Le 59e épisode du match le plus joué de tous les temps (30-28 en faveur du Serbe) se jouera, mardi 31 mai, sur le court Philippe Chatrier en night session.

La question était de savoir qui de France Télévisions ou Amazon Prime Video allait retransmettre l'affiche phare des quarts de finale. Au terme d'une intense bataille, où chaque diffuseur a exposé ses arguments, le service de vidéo à la demande a obtenu l'exclusivité de la rencontre. Elle sera accessible "gratuitement et sans restriction, en France, sur les applications Prime Video, mobile et web", a indiqué, lundi 30 mai, la Fédération française de tennis (FFT), qui organise le Grand Chelem parisien. "Aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match", a précisé le tournoi de la Porte d'Auteuil.