Roland-Garros : la paire française Caroline Garcia et Kristina Mladenovic remporte la finale du double

Six ans après s'être imposées ensemble porte d'Auteuil, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic retrouvent le trophée à Roland-Garros. Ce dimanche 5 juin, les Françaises ont renversé en double Coco Gauff, déjà finaliste du simple samedi, et Jessica Pegula, au terme d'une finale relevée aux Internationaux de France. Largement menées dès le premier set, les deux Tricolores sont venues à bout du duo d'Américaines en trois manches (2-6, 6-3, 6-2).