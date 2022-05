Roland-Garros : Nadal, Djokovic et Alcaraz dans la même moitié de tableau, Medvedev épargné par le tirage

Côté tricolore, le tirage se révèle, sans surprise, particulièrement difficile - aucun joueur n'était tête de série après le forfait de Gaël Monfils. Jo-Wilfried Tsonga, qui fait ses adieux au tournoi parisien, affrontera d'entrée Casper Ruud (N°8). Les perspectives ne sont pas beaucoup plus réjouissantes pour Hugo Gaston face à Alex De Minaur(N°21), Quentin Halys face à John Isner (N°26), ou encore Corentin Moutet face au revenant Stanislas Wawrinka.

Richard Gasquet, actuellement en forme et opposé à Lloyd Harris, et Lucas Pouille, face à un qualifié, peuvent, en revanche, tirer leur épingle du jeu. Mais les choses risquent de se corser dès le tour suivant avec des duels potentiels contre respectivement Sebastian Korda et Stefanos Tsistsipas.