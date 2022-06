Roland-Garros : une militante s'attache au filet durant la demi-finale Cilic-Ruud

Encore un événement sportif perturbé en France ! Quelques jours après les scènes de chaos survenues au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, une nouvelle compétition a été bouleversée. Ce vendredi, c'est la demi-finale de Roland Garros, entre Casper Ruud (n°8) et Marin Cilic (n°23) qui a été brièvement interrompue.

Dans le troisième set, à 4-1 en faveur du Norvégien, une spectatrice a fait son entrée sur le court Philippe-Chatrier. Elle s'est rapidement attachée au filet "avec des liens métalliques et de la colle", précise dans un communiqué le tournoi de la Porte d'Auteuil. Sur le T-shirt de l'intéressée - qui disposait d'un titre d'accès valide - figurait l'inscription : "We have 1028 days left", soit "il nous reste 1028 jours" en français.