88ᵉ joueuse mondiale, la native de Moscou s’est imposé face à la Roumaine Irina-Camelia Begu ce samedi 1ᵉʳ juin lors du troisième tour de Roland-Garros. "C’est tellement d’honneur d’être ici avec vous", a réagi celle qui jouera pour la première fois de sa carrière en deuxième semaine du tournoi parisien. La veille, c’est Corentin Moutet, 25 ans, qui a réalisé le même exploit dans le tableau simple masculin.

Ils redonnent des couleurs au tennis français à qui la terre battue de la porte d’Auteuil n’a pas franchement réussi cette année. Varvara Gracheva et Corentin Moutet seront les deux seuls représentants tricolores en huitième de finale à Roland-Garros. Une première depuis 2020, qui avait vu Hugo Gaston, Caroline Garcia et Fiona Ferro en faire de même, sans toutefois rallier les quarts.

"Je suis tellement heureuse. C’est tellement d’honneur d’être ici avec vous. Quand on me soutient comme ça, c’est juste magnifique", a réagi la joueuse de 23 ans qui se qualifie pour son premier huitième de finale à Roland-Garros après sa victoire face à la Roumaine Irina-Camelia Begu en deux sets (7-5, 6-3). Louant l’ambiance du court Suzanne-Lenglen, elle a accompagné le public qui a repris la Marseillaise pour saluer son succès.

88ᵉ mondiale, la native de Moscou avait déjà créé la sensation dès son entrée en lice dans le tournoi, en éliminant la Grecque Maria Sakkari, tête de série numéro 6. Pour avancer en quarts, où pourrait bien se profiler la N.2 mondiale Aryna Sabalenka, elle devra d’abord se défaire de la Russe Mirra Andreeva (38ᵉ) ou l'Américaine Peyton Stearns (62ᵉ).

Lui aussi disputera son premier huitième de finale à Roland-Garros. Corentin Moutet, 79ᵉ mondial, a décroché son billet en prenant le meilleur sur l’Autrichien Sebastian Ofner en 4 sets (3-6, 6-4, 6-4, 6-1) et 2h47 de jeu. Banni par la Fédération française de tennis en raison de ses coups de colère il y a deux ans, le gaucher de 25 ans revient de longs mois de rééducation après une fracture au poignet droit à l’Open d’Australie l’an dernier.

"Ça a toujours été un de mes rêves d'aller loin dans ce tournoi", a-t-il dit après son troisième tour victorieux, "aujourd'hui, je suis en deuxième semaine et j'espère encore aller plus loin". L’étape d’après s’annonce bien plus compliquée, car il fera face ce dimanche à l’Italien Jannik Sinner, numéro deux mondial.