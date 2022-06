Roland-Garros : "J'ai perdu contre meilleur que moi ce soir", affirme Novak Djokovic

Désormais en demi-finale face à l’Allemand Alexander Zverev, le Majorquin se concentre sur la récupération, alors qu’il pourrait potentiellement s’agir de son dernier tournoi à Roland-Garros. Un fait sur lequel il est brièvement revenu en conférence de presse : “Je ne sais pas ce qu'il peut se passer. On a fait en sorte que je sois en mesure de jouer ici, mais derrière, on ne sait pas. J'ai ce que j'ai au pied. Si on ne trouve pas de solutions, ça deviendra extrêmement difficile. Je profite de chaque jour que je passe ici. Je vais continuer à me battre pour trouver une solution. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvée”.