Ronaldo, Benzema, Neymar… Pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle décidé de croquer les stars du foot ?

C’est (peut-être) le clou final d’un mercato qui restera dans l’Histoire du football, quoi qu’il arrive. Après six saisons au Paris Saint-Germain, Neymar devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club saoudien de Al-Hilal, un transfert qui avoisinerait les 90 millions d’euros. L’attaquant brésilien de 31 ans signerait pour deux saisons, moyennant un salaire annuel de 100 millions d’euros, ce qui ferait lui l’un des quatre joueurs les mieux payés de la planète.

Les trois autres ? Ils sont tous au générique de la nouvelle saison de la Saudi Pro League qui vient de débuter puisqu’il s’agit de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, 200 millions), Karim Benzema (Al-Ittihad, 200 millions) et Ngolo Kanté (Al-Ittihad, 100 millions). Approché par Al-Hilal il y a quelques semaines, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé ne touche lui "que" 70 millions par an avec le PSG made in Qatar.