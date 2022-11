La Route du Rhum de Jérémie Beyou vue par son fils Achille : "L'Atlantique, ce n'est pas rien, ça se respecte"

Chez les Beyou, la voile se vit en famille. Comme son papa Jérémie, Achille partage l'amour de la course au large. Depuis tout petit, il vibre au rythme de ses exploits et ses désillusions. Entre le paternel marin de renom - triple vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2005, 2011 et 2014, double champion de France de course au large en solitaire en 2002 et 2005 -, et le fiston de 18 ans, le lien fusionnel est renforcé par cette passion commune pour l'aventure sur les mers et océans du globe.

Et celle qui les attend, la Route du Rhum, emmènera le Breton de 46 ans de Saint-Malo à Point-à-Pitre. Tout au lond de la course, Achille raconte à TF1info les coulisses de la course en solitaire de Jérémie Beyou (Charal 2). Le jeune skippeur livre, sans filtre, son ressenti sur ses manœuvres, ses stratégies et ses chances.