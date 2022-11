Route du Rhum 2022 : le départ de la course reporté à "mardi ou mercredi"

"Les derniers bulletins météo précis à 48 heures ont montré que les conditions étaient beaucoup plus dures qu’envisagées initialement et ce dès les premières heures de course" détaille le communiqué. L'organisation décrit les conditions attendues, à savoir un "vent froid très actif avec des vents moyens de l’ordre de 40 nœuds (74 km/h) et rafales supérieures à 50 nœuds" (92 km/h), et une "forte houle", avec des creux 7 mètres prévus en Manche "dès lundi".