Route du Rhum : quelle météo attend les skippers pour le départ ?

Le "gros temps" s’éloigne… Après un dimanche et un début de semaine des plus agités avec des conditions en mer jugées trop dangereuses pour un départ de la Route du Rhum en toute sécurité pour les 138 skippers et leurs bateaux, le vaste système dépressionnaire remonte désormais vers le nord de l’Atlantique. L’anticyclone des Açores en profite pour revenir progressivement, annonçant ainsi une fin de semaine calme et de plus en plus ensoleillée.