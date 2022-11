Son navire part en fumée : un skipper de la Route du Rhum raconte son naufrage

Son navire a sombré. Et le skippeur se retrouve, seul, au milieu de la mer. Il doit réagir, vite. "Le téléphone satellite n’a pas aimé l’eau du radeau et ne fonctionne pas. Je me dis : 'personne ne sait que le bateau a coulé et que tu es dans ton radeau, si tu coupes la balise de ton Imoca que tu as pu emmener et que tu déclenches celle du radeau ils auront l’info'. C’est ce que je fais.", relate-t-il. Fabrice Amedeo ne le sait pas encore, mais l'appel a été entendu. Une opération de secours est déclenchée et les services de secours maritimes portugais contactent les navires présents sur la zone de l'accident. Le cargo Maersk Brida change alors de route pour tenter de retrouver le skippeur, aussi visible qu'un ballon orange perdu en mer.

Après un long échange entre Fabrice Amedeo et le capitaine du cargo, il est enfin localisé avec précision. Reste pour le marin à réussir à monter dans ce bâtiment, de la taille d'un immeuble. Il raconte son sentiment à ce moment : "C’est très impressionnant d’être dans mon radeau pneumatique à quelques mètres de ce géant d’acier. (...) À son passage, la mer se hache, le radeau se remplit abondamment d’eau. Il se repositionne à mon vent, à quelques mètres, c’est dingue, et dérive vers moi (...) L’équipage me lance des cordes que je ne parviens pas à récupérer dans un premier temps. Finalement, j'y parviens".