Euro 2022 : à l'époque (pas si lointaine) où le football était interdit aux femmes en Angleterre

Pour bien comprendre la problématique, il faut remonter un siècle plus tôt. Le football voit le jour au XIXe siècle en Angleterre. Les femmes s’emparent rapidement de ce sport et, dès la fin du XIXe siècle, les premiers matchs féminins sont disputés, outre-Manche. Le phénomène prend de l'ampleur pendant la Première Guerre mondiale. Durant cette période, le football féminin se "développe dans le cadre, notamment, des usines de munitions", explique Xavier Breuil. "On estime qu'il existait alors une cinquantaine d'équipes, qui disputaient des matchs entre elles pour des œuvres de bienfaisance".

Au cours des quelques mois qui suivent la signature de l'armistice, en 1918, "on tolère encore ce qu'il s'est passé pendant le conflit. Cela signifie que les femmes peuvent continuer à jouer au football. D'ailleurs, ce ne sont pas moins de 150 équipes qui existent en 1921", indique l'historien. En 1920, une rencontre entre les Dick, Kerr's Ladies - équipe la plus célèbre de l'époque - et les joueuses de St Helens attire... 53.000 spectateurs à Goodison Park (un record de fréquentation qui ne sera battu qu'en 2012).