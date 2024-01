Avec Gibert, Abadie et Meafou, sans Villière et Hastoy... découvrez le groupe du XV de France pour le Six Nations

Le staff du XV de France a annoncé mercredi les 34 joueurs retenus pour le Tournoi des Six Nations. Dans le groupe pour la Coupe du monde, Gabin Villière et Antoine Hastoy ne sont, cette fois, pas présents. Au contraire, les Toulonnais Matthias Halagahu et Estaban Abadie sont appelés pour la première fois.

Beaucoup de continuité et quelques surprises. Comme attendu, le staff du XV de France a rappelé une grande majorité des Mondialistes pour la réception de l'Irlande (2 février (21h), en direct commenté sur TF1Info), lors du Tournoi des Six Nations 2024. Ainsi, 22 des 34 joueurs sélectionnés faisaient partie de l'aventure en septembre et octobre dernier, parmi lesquels Matthieu Jalibert, Peato Mauvaka, Thomas Ramos ou encore Damian Penaud. À noter qu'en l'absence d'Antoine Dupont, qui va disputer des tournois de rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques, c'est Grégory Alldritt qui hérite du brassard de capitaine. Il est notamment préféré à Charles Ollivon.

En revanche, plusieurs nouveautés et mêmes surprises sont à signaler. Récemment naturalisé, le géant Emmanuel Meafou (25 ans, 2,03 m, 145 kg) est appelé pour renforcer la deuxième ligne, l'un des grands secteurs en chantier de ce début de second "mandat" de Fabien Galthié. Il est rejoint dans la cage par le capitaine du Stade Français Paul Gabrillages (30 ans, 16 sélections), qui fait son grand retour quatre ans après sa dernière apparition avec le maillot frappé du coq, et par le jeune Toulonnais Matthias Halagahu (22 ans, 0 sélection). Les piliers Thomas Laclayat (26 ans, 1 sélection) et Sébastien Taofifenua (31 ans, 3 sélections), le talonneur Gaëtan Barlot (26 ans, 7 sélections) et le troisième ligne Estaban Abadie (26 ans, 0 sélection) viennent aussi consolider le pack.

Première pour Depoortère, Gailleton et Lebel de retour

Derrière, la charnière du Racing 92 Nolann Le Garrec (21 ans, 0 sélection)-Antoine Gibert (26 ans, 0 sélection) doublera le duo bordelais Maxime Lucu-Matthieu Jalibert. Ces derniers, qui se connaissent par cœur et réalisent un début de saison de très bonne facture du côté de la Gironde, devraient se voir confier les clés du jeu tricolore en l'absence d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack, toujours sur le flanc après sa grave blessure au genou.

Leur coéquipier en club Nicolas Depoortère (21 ans, 0 sélection), pièce maîtresse du titre de champion du monde de l'équipe de France des moins de 20 ans en 2023, fait sa première apparition dans le groupe France. Il sera en concurrence directe avec le Palois Émilien Gailleton (20 ans, 1 sélection), qui avait manqué de peu le train pour le dernier Mondial. Revenu à son meilleur niveau, et déjà auteur de sept essais depuis le début de cet exercice, Matthis Lebel (24 ans, 5 sélections) fait, lui aussi, son retour. Le Toulousain a une vraie carte à jouer face à Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 7 sélections) pour gagner du temps de jeu sur l'aile.

Après l'Irlande, les Bleus doivent se déplacer à l'Écosse (10 février, 15h15) et au pays de Galles (10 mars, 16h) et recevoir l'Italie (25 février, 16h) et l'Angleterre (16 mars, 21h).