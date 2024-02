Rugby à 7 : Antoine Dupont envoie les Bleus en demi-finale à Vancouver, découvrez son essai

Antoine Dupont a qualifié les Bleus pour les demies du tournoi de Vancouver, dans la nuit de samedi à dimanche. Découvrez son essai qui a permis cette qualification face à l'Irlande (12-5).

Découvrant encore le rugby à 7, Antoine Dupont a réussi à qualifier les Bleus pour les demies du tournoi de Vancouver (Canada) dans la nuit du 24 au 25 février. Le Toulousain et capitaine du XV de France a ainsi fait son entrée en fin de match et marqué l'essai de la victoire dans le temps additionnel du quart de finale face à l'Irlande (12-5).

Comme le note L'Équipe, il s'agit là du deuxième essai à 7 pour Antoine Dupont, le premier ayant été marqué lors d'un match de poule face à l'Australie, le même jour. "On attend la demie depuis début de saison, en plus Antoine met l'essai gagnant. On a travaillé dur, on mérite de pouvoir gagner ce match", a réagi Aaron Grandidier, cité par l'AFP. Les Bleus retrouveront la Nouvelle-Zélande ce dimanche à 22h heure française. De son côté, le VII féminin a gagné son quart de finale 24 à 5 (4 essais) face au Brésil.