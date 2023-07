Rugby : Biarritz officialise l'arrivée de Mohamed Haouas et invoque l'importance du "pardon"

Il n'aura pas tardé à trouver un point de chute. Quelques jours seulement après la rupture de son contrat avec l'ASM Clermont-Auvergne, Mohamed Haouas arrive du côté du Biarritz Olympique. "Bienvenue à Biarritz Mohamed, toi et ta famille, ayez pour vous les astres, les vents et la mer. #biarritzàbrasouverts", a tweeté mardi Jean-Baptiste Aldigé, le président du club basque. Le pilier tricolore a signé un bail pour les deux prochaines saisons et va donc découvrir la deuxième division du rugby français (Pro D2).