EN DIRECT - Leinster-Toulouse : la Champions Cup de retour dans la Ville rose ?

Le Leinster et le Stade toulousain, les deux plus grands ennemis du Vieux Continent, s'affrontent, samedi 25 mai, en finale de la Champions Cup. Les Toulousains, qui n'ont plus perdu une finale nationale ou continentale depuis 2008, ont des comptes à régler avec les "Leinstermen". Suivez le choc entre les deux équipes les plus titrées d'Europe avec nous à partir de 15h45.

Toulouse sur le toit de l'Europe ? Après deux saisons sans finale, le Stade toulousain, quintuple vainqueur de la Champions Cup, qu'il a soulevée pour la dernière fois en 2021, est à 80 minutes de retrouver sa place au sommet de la hiérarchie continentale. Samedi 25 mai (à 15h45, en live commenté sur TF1info), les "Rouge et Noir" vont défier leur plus grand ennemi, le Leinster, qui les a stoppés à trois reprises (2019, 2022 et 2023) aux portes de la finale.

"On aura ces matchs en tête. On va les analyser et essayer de s'appuyer sur tout ce qui n'a pas marché pour faire meilleure figure cette fois", a assuré à l'AFP l'ouvreur Romain Ntamack, avant de retrouver la province irlandaise. "Ça sera une finale de rêve si on a la chance de gagner à la fin. Mais c'est vrai que jouer une finale contre le Leinster, qui est après nous la deuxième équipe la plus titrée d'Europe (quatre titres contre cinq pour Toulouse, ndlr), fait saliver tout le monde."

Toulouse roi des finales

Alors qu'ils rêvent d'accrocher une sixième étoile, les hommes d'Ugo Mola s'avancent face au Leinster avec "un niveau de confiance très élevé", selon les mots du deuxième ligne toulousain Thibaud Flament. Armés pour viser la victoire finale, sur un terrain neutre, et non dans l'enfer de Dublin, les Haut-Garonnais ont pour eux l'expérience des finales. Ils savent mieux que quiconque jouer ces grands matchs.

Toutes compétitions confondues, ils n'ont plus perdu de finale depuis une défaite face au Munster (16-13) en 2008. Depuis, ils ont enchaîné huit finales. Huit finales, six de Top 14 et deux de Champions Cup, dont ils sont sortis vainqueurs. La gagne est dans l'ADN du Stade toulousain.

A VENIR Champions Cup - Finale Le 25 mai 2024 , Tottenham Hotspur Stadium, à Londres (Angleterre) Leinster Toulouse 0 - 0

