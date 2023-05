Champions Cup : vainqueur du Leinster, La Rochelle s'offre un doublé

Les coéquipiers de Grégory Aldritt, encore au four et au moulin dans cette finale, conservent leur titre continental et s'offrent un doublé retentissant. Ils deviennent la cinquième équipe à accomplir une telle prouesse après le Leicester (2001-2002), le Leinster (2011-2012), Toulon (2013-2014-2015) et les Saracens (2016-2017). Une performance d'autant plus remarquable que les "jaune et noir" n'avaient pas remporté le moindre titre avant 2022.