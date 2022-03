Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié prolongé jusqu'en 2027

Fabien Galthié est arrivé sur le banc des Bleus après le Mondial 2019 au Japon, terminé en quarts de finale. Depuis, il n'a cessé de faire progresser le XV de France, porté notamment par une victoire face à la Nouvelle-Zélande et donc ce tournoi des VI nations glané samedi en finissant invaincu de la compétition.

Désormais, le principal objectif de Fabien Galthié et de son staff sera la Coupe du monde 2023 qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre. Avant cela, le XV de France se rendra cet été au Japon pour sa tournée estivale, avec deux matches face aux Cherry Blossoms les 2 et 9 juillet. Les hommes de Fabien Galthié recevront ensuite les Springboks de l'Afrique du Sud et l'Australie, à l'automne 2022.