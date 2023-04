Un cerveau avec "30% d'autonomie" par jour : le témoignage glaçant de l'ancien All Black Carl Hayman

"J'ai une quantité limitée d'énergie cérébrale par jour." Retraité depuis 2015, Carl Hayman, l'ancien pilier des All Blacks, souffre, à seulement 43 ans, de démence précoce. Une pathologie dont l'ancien rugbyman, sélectionné à 45 reprises avec la Nouvelle-Zélande, a révélé être atteint en novembre 2021 auprès du site néo-zélandais The Bounce. "J'ai passé plusieurs années à penser que je devenais fou, et à un certain point, c'est vraiment ce que je pensais", racontait-il, se plaignant de pertes de mémoire et sentiment de confusion, qui l'ont conduit à abuser de l'alcool et avoir des pensées suicidaires.

Un an et demi plus tard, la maladie neurodégénérative a gagné du terrain. Au point où, aujourd'hui, le cerveau de l'ancien joueur du RCT, revenu à quelques jours à Toulon pour l'inauguration du Hall of Fame du club, fonctionne en mode dégradé. "C'est comme voir au réveil que son téléphone n'est chargé qu'à 30% et savoir qu'il faudra tenir la journée avec", a imagé auprès de l'AFP celui qui était fut longtemps considéré comme le meilleur à son poste. "C'est la meilleure façon de résumer ma situation et il faut en permanence faire attention à ce que vous faites et comment vous voulez dépenser cette énergie."