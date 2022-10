Rugby : les Bleues dominent l'Afrique du Sud en ouverture du Mondial

Une entrée fracassante dans le Mondial. En ouverture de la Coupe du monde de rugby féminine qui a débuté en Nouvelle-Zélande (dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 octobre heure française), le XV de France a largement remporté son premier match en s'imposant 40 à 5 contre l'Afrique du Sud à l'Eden Park d'Auckland.

Les Bleues, versées dans la poule C, ont signé six essais, dont un doublé de leur demie de mêlée Laure Sansus, désignée "joueuse du match", s'octroyant un point de bonus qui sera précieux dans la course au classement en vue des quarts de finale.