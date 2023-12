Champions Cup, Challenge Cup : le mode d'emploi des Coupes d'Europe de rugby, de retour ce week-end

Les championnats nationaux s'arrêtent durant deux semaines pour laisser place aux deux premières journées de Champions Cup et de Challenge Cup. Largement critiqué l'année passée, le format des deux Coupes d'Europe a une nouvelle fois été modifié. Clubs engagés, mode de qualification, calendrier... Voici toutes les informations à connaître avant le coup d'envoi.

Un air de déjà-vu. D'une année à l'autre, l'EPCR - l'organisateur des Coupes d'Europe de rugby - change tout ou presque. Comme si les règles du jeu n'étaient pas déjà suffisamment compliquées en tant que telles, le fonctionnement des compétitions continentales varie quasiment du tout au tout, ajoutant du complexe à la complexité. Voici donc ce qu'il faut savoir sur la Champions Cup ou la Challenge Cup "new look", avant leur reprise vendredi soir et ce week-end.

La Champions Cup

LE TENANT DU TITRE :

La Rochelle

LES CLUBS FRANÇAIS ENGAGÉS :

Lyon, Bordeaux-Bègles (poule 1)

Racing 92, Toulouse (poule 2)

Bayonne, Toulon (poule 3)

Stade Français Paris, La Rochelle (poule 4)

LE FORMAT :

Les vingt-quatre équipes ont été réparties en quatre poules de six. Chacune affronte quatre autres formations, deux à domicile et deux à l'extérieur. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Le calendrier a été établi de telle sorte que deux clubs d’une même ligue (Top 14, Championship, United Rugby Championship) ne croisent pas le fer au cours de ce premier tour.

À noter que la façon de compter les points, elle, ne change pas : une victoire équivaut à quatre points, un match nul à deux et une défaite à zéro. Un point supplémentaire est attribué au collectif qui marque quatre essais ou plus (bonus offensif) et à celui qui s'incline par sept points ou moins (bonus défensif). En cas d'égalité, le classement sera déterminé par, dans l’ordre, la meilleure différence de points, le nombre d’essais et le nombre de joueurs suspendus. Si cela n'est toujours pas suffisant, un tirage au sort pourra être effectué.

LES PHASES FINALES :

Le tableau des huitièmes de finale est déterminé en prenant en compte, comme un ensemble, le résultat de toutes les poules. L'équipe qui a le plus performé recevra celle qui s'est qualifiée avec le moins bon bilan (1er contre 16e), la deuxième accueillera celle qui a le second moins bilan (2e contre 15e) et ainsi de suite. Sur le papier, la rencontre mettant aux prises les 8e et 9e du premier tour devrait donc être la plus équilibrée.

À ce stade de la compétition, un match nul entraîne deux prolongations de 10 minutes. Si aucune des équipes n'en sort victorieuse, celle qui aura marqué le plus d'essais au cours de la rencontre sera qualifiée. Et si l'égalité demeure là encore, c'est une séance de tirs aux buts qui sera déterminée pour les départager.

Des règles qui s'appliqueront ensuite pour les quarts, les demies et la finale.

LE CALENDRIER :

Journée 1 : 8/9/10 décembre 2023

Journée 2 : 15/16/17 décembre 2023

Journée 3 : 12/13/14 janvier 2024

Journée 4 : 19/20/21 janvier 2024

Huitièmes de finale (confrontation unique) : 5/6/7 avril 2024

Quarts de finale (confrontation unique) : 12/13/14 avril 2024

Demi-finales (confrontation unique) : 3/4/5 mai 2024

Finale : samedi 25 mai 2024, Tottenham Hotspur Stadium

La Challenge Cup

LE TENANT DU TITRE :

Toulon

LES CLUBS FRANÇAIS ENGAGÉS :

Oyonnax, Pau (poule 1)

Montpellier, Perpignan (poule 2)

Clermont, Castres (poule 3)

LE FORMAT :

Là aussi, des nouveautés sont à signaler, avec notamment l'apparition de la franchise géorgienne du Black Lion, invitée par l'organisation pour la première fois. Pour le reste, ce sont encore des poules de six qui ont été formées. Cette fois, elles sont au nombre de trois (soit 18 participants).

Comme pour la Champions Cup, chaque formation doit disputer quatre rencontres contre autant d'adversaires différents, avec deux réceptions et deux déplacements. Les représentants d'un même championnat ne peuvent toujours pas se croiser, à l'exception de ceux de l'United Rugby Championship, qui réunit des clubs gallois, irlandais, italiens, écossais ou sud-africains, et compte huit représentants (soit trois dans deux des trois poules) dans le tournoi

Les règles concernant le comptage de points ou les cas d'égalité sont les mêmes que celles-évoquées plus tôt.

LES PHASES FINALES :

Outre les quatre premiers de chaque poule, les quatre équipes ayant fini en cinquième position de leur groupe de Champions Cup sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Les vainqueurs de poules seront classés de 1 à 3, les deuxièmes de 4 à 6 et les deux meilleurs troisièmes 7 et 8. Les clubs reversés de la Champions Cup seront classés de 9 à 12, tandis que la 13e place échoira au dernier troisième. Les 14e, 15e et 16e positions seront, elles, pour les trois équipes arrivées quatrièmes de leur groupe.

Le principe est le même que pour la "grande" Coupe d'Europe, c'est-à-dire que le 1er affronte le 16e, le 2e le 15e, le 3e le 14e, et ainsi de suite.

Auront ensuite lieu les quarts, demies et finale.

LE CALENDRIER :

Journée 1 : 8/9/10 décembre 2023

Journée 2 : 15/16/17 décembre 2023

Journée 3 : 12/13/14 janvier 2024

Journée 4 : 19/20/21 janvier 2024

Huitièmes de finale (confrontation unique) : 5/6/7 avril 2024

Quarts de finale (confrontation unique) : 12/13/14 avril 2024

Demi-finales (confrontation unique) : 3/4/5 mai 2024

Finale : vendredi 24 mai 2024, Tottenham Hotspur Stadium