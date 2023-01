Crise à la FFR : Bernard Laporte réprouvé, son candidat rejeté par les clubs

Que va-t-il advenir désormais ? Soit Bernard Laporte - ressorti libre de garde à vue, mardi 24 janvier, sans poursuites à ce stade, dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravé - propose un autre nom, entraînant un nouveau vote ; soit de nouvelles élections fédérales sont organisées, dans un délai de six semaines, comme le réclame ardemment l'opposition.

"Les clubs se sont mobilisés, le vote est très représentatif et le non l'emporte en dépit de la proximité de la Coupe du monde", a expliqué à l'AFP Florian Grill, principal opposant à l'actuelle direction. "Ce n'est pas une défaite de Patrick Buisson ou une victoire d'Ovale Ensemble. C'est un message qui dit que les clubs veulent tourner la page. (...) Il appartient au comité directeur de se montrer responsable en organisant des élections générales. C'est la demande des clubs. Faisons des élections rapides, réunissons le rugby et rassemblons-le pour réussir un enjeu majeur et préserver notre équipe de France."