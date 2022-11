Des activistes arborant le slogan "Le 49.3 tue" interrompent le match de rugby Toulouse-Stade français

Peu avant la 14e minute, deux jeunes hommes ont fait irruption sur la pelouse du stade d'Ernest-Wallon. Ils ont rapidement escaladé les poteaux, avant de s'y accrocher avec des colliers de serrage en plastique. Une technique qui fait désormais partie de l'arsenal d'actions des militants écologistes. Vêtus de tee-shirt blanc, ils arboraient tous les deux des messages politiques. "Il nous reste 872 jours" et "Le 49.3 tue", pouvait-on ainsi lire sur leurs vêtements.

D'après le collectif "Dernière rénovation", qui se présente comme un groupe qui fait une "campagne de résistance civile" pour "imposer la rénovation énergétique", cette action menée par Jean et Erwan, deux "citoyens engagés" de 28 et 26 ans, avait pour but d'alerter sur le nouveau budget passé grâce au 49.3 qui a "supprimé deux amendements octroyant douze milliards d'euros à la rénovation thermique des bâtiments". Signe pour ce collectif qui a revendiqué l'opération que "le gouvernement français a une fois de plus choisi la voie de l’inaction alors que la tornade climatique fonce droit sur nous".