Six Nations : les Bleus larges vainqueurs en Écosse (36-17), troisième victoire dans le tournoi

Vers un grand chelem ? Samedi 26 février, l'équipe de France de rugby à 15 s'est imposé face aux Écossais dans le cadre du tournoi des Six-Nations. Après deux matchs victorieux, les Bleus poursuivent leur série et peuvent encore rêver d'un grand chelem sur le tour le tournoi.

La victoire est d'autant plus belle, que les joueurs de Fabien Galtié repartent avec le bonus offensif. Six essais ont été inscrits pendant le match qui se tenait dans le stade Murrayfield d'Édimbourg (Écosse) dont un doublé de Damian Penaud. Largement dominateurs, les coéquipiers d'Antoine Dupont terrassent ainsi leur bête noire, qui les avait battus à trois reprises lors de leur quatre derniers matches. Les Bleus n'avaient plus gagné sur cette pelouse écossaise depuis 2014.

L'équipe de France reste la seule équipe encore invaincue dans cette édition 2022 du tournoi des Six-Nations. Ils disposent désormais de 14 points contre six pour l'Angleterre et l'Irlande, qui compte encore un match de retard.