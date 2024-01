Capitanat, petits nouveaux... les questions que l'on se pose avant l'annonce du groupe du XV de France pour le Six Nations

À deux semaines du début de la compétition, l'encadrement du XV de France doit dévoiler mercredi le groupe des 34 joueurs retenus pour le Tournoi des Six Nations. Plusieurs éléments sont à suivre de très près dans cette première liste depuis la cruelle élimination des Bleus contre l'Afrique du Sud, en quarts de finale du Mondial.

Revoilà les Bleus. Trois mois après l'élimination par l'Afrique du Sud en quarts de finale de "sa" Coupe du monde, Fabien Galthié doit annoncer, mercredi 17 janvier, via un communiqué, la liste des joueurs retenus pour le Tournoi des Six Nations. Pour entamer son deuxième "mandat" à la tête de la sélection au coq, il va dévoiler le nom des 34 heureux élus (et non plus 42 comme précédemment, en raison du nouvel accord entre la Fédération et les clubs) retenus pour préparer la réception de l'Irlande (le 2 février à 21h, en direct commenté sur TF1Info), autre grand déçu du dernier Mondial.

Le technicien basque l'a déjà indiqué : il ne faut pas s'attendre à une révolution. Comme depuis sa prise de fonction, l'ancien demi de mêlée international veut s'appuyer sur la continuité et miser sur la plus forte expérience collective possible. "Nous souhaitons amener ce groupe (qui a disputé le dernier Mondial, NDLR) en 2027 (date de la prochaine Coupe du monde en Australie). 80 ou 90% de l'effectif ira", a-t-il récemment prévenu dans les colonnes de L'Équipe. Cela étant dit, plusieurs curiosités ou zones d'ombre concernant la composition de ce groupe demeurent.

Qui pour remplacer les cadres blessés ou indisponibles ?

Les principales incertitudes sont liées aux impondérables, des blessures et des absences forcées avec lesquelles le staff tricolore est obligé de composer. Quoi qu'il en soit, Antoine Dupont n'en sera pas. Comme annoncé depuis de longs mois, le Toulousain, élu meilleur joueur du monde en 2021, fait l'impasse sur la compétition pour se familiariser avec le rugby à 7 en vue des Jeux olympiques. Il laisse évidemment un vide immense au poste de demi de mêlée, mais son habituelle doublure Maxime Lucu, dans la forme de sa vie depuis le début de saison, représente une excellente alternative.

Derrière, tout est ouvert, mais le joueur du Racing 92 Nolann Le Garrec (21 ans), qui multiplie les prestations de grande classe, et le Clermontois Baptiste Jauneau (20 ans) pourraient profiter de la méforme de Baptiste Couilloud pour prendre du galon. Fabien Galthié et ses nouveaux adjoints Patrick Arlettaz (attaque) et Laurent Sempéré (conquête) doivent aussi se passer des services du Rochelais Pierre Bourgarit, sévèrement touché à l'épaule. Le talonneur, qui doit se faire opérer la semaine prochaine, devrait être absent entre trois et quatre mois. Le Castrais Gaëtan Barlot (26 ans, 7 sélections), le Bordelais Maxime Lamothe (26 ans, 0 sélection) ou le Racingman Janick Tarrit (25 ans, 0 sélection) pourraient en profiter pour se faire une place dans le groupe derrière les indéboulonnables Julien Marchand et Peato Mauvaka.

À noter que le puissant centre Jonathan Danty, victime d'une commotion cérébrale le week-end dernier, devrait être disponible pour le match d'ouverture du Tournoi. Sa durée d'indisponibilité n'est estimée qu'à dix jours, selon L'Équipe. En toute logique, il devrait donc faire partie des 34.

De nouvelles têtes ou des surprises ?

Parmi les autres tuiles, la blessure au pied de Thibaud Flament, dont le profil est précieux en deuxième ligne, pose d'énormes maux de têtes au staff. Si Cameron Woki est désormais indispensable, le casting à ce poste reste flou tant et si bien que la deuxième ligne ressemble au plus grand chantier de cet après-Coupe du monde. Romain Taofifenua est revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale, mais affiche un niveau inégal avec son club de Lyon, par ailleurs en difficulté en championnat, et Bastien Chalureau est empêtré dans ses déboires judiciaires. Le géant Emmanuel Meafou (2,03 mètres, 145 kilos), tout juste naturalisé et dont la puissance est très appréciée par l'encadrement, devrait en profiter pour prendre le wagon en marche. Il pourrait être rejoint par Paul Willemse (31 ans, 31 sélections), Paul Gabrillages (30 ans, 16 sélections) ou Thomas Lavault (24 ans, 2 sélections), dont les noms circulent ces derniers jours.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Au poste de pilier, des places sont aussi à prendre, que ce soit à gauche, derrière l'indéboulonnable Cyril Baille, ou à droite, pour préparer l'après Uini Atonio. Dans ce secteur, Thomas Laclayat (26 ans, 1 sélection) ou Sébastien Taofifenua (31 ans, 3 sélections), qui n'ont pas participé au Mondial, pourrait être retenus. Le Bordelais Ugo Boniface (25 ans, 0 sélection), très dynamique dans le jeu, pourrait aussi créer surprise.

L'Union Bordeaux-Bègles en force ?

Enfin, chez les trois-quarts, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles, qui séduit cette année (2e de Top 14, premier de sa poule en Champions Cup), pourraient faire une entrée fracassante. Outre la charnière Lucu-Jalibert, le duo d'ailiers Penaud-Bielle-Biarrey, solidement installés dans le groupe France, le surpuissant Nicolas Depoortère (21 ans, 0 sélection), champion avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2023, est pressenti pour apporter une option supplémentaire au centre, aux côtés de son coéquipier Yoram Moefana.

À l'arrière, la place de titulaire de Thomas Ramos ne semble pas menacée. En revanche, Romain Buros (26 ans, 0 sélection) pourrait remplacer un Melvyn Jaminet (24 ans, 19 sélections) peu convaincant depuis son arrivée à Toulon, à moins que le très polyvalent Léo Barré (il peut évoluer à l'ouverture, l'arrière et au centre) ne tire son épingle du jeu. L'ailier toulousain Matthis Lebel (24 ans, 5 sélections), capable d'évoluer à plusieurs positions et déjà auteur de sept essais cette saison, pourrait aussi faire son retour en Bleus.

Qui pour reprendre le capitanat ?

Outre l'apport dans le jeu, l'absence d'Antoine Dupont va aussi se faire ressentir dans un autre secteur : le leadership. Depuis plusieurs mois, l'ancien N.9 de Castres s'est affirmé comme le capitaine indiscutable du XV de France. Pour le remplacer, Charles Ollivon (30 ans, 39 sélections) fait office de candidat naturel. C'est d'ailleurs lui occupait cette fonction au début du mandat de Fabien Galthié, avant de se blesser gravement. "Charles était capitaine en début de mandat. Il a été un grand capitaine", avait salué l'entraîneur passé par Toulon et Montpellier, en août 2023.

Ses compères de la troisième ligne Gregory Alldritt (26 ans, 45 sélections) et Anthony Jelonch (27 ans, 29 sélections), le talonneur Julien Marchand (28 ans, 32 sélections) ainsi que le centre Gaël Fickou (29 ans, 85 sélections) ont également le profil idoine, de par leur place dans le vestiaire et leur vécu avec la tunique frappée du coq. Toutefois, voir l'un de ces quatre joueurs avec le brassard, plutôt que Charles Ollivon, constituerait une surprise.