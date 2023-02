Irlande-France : Romain Ntamack et Antoine Dupont, le tandem qui fait gagner les Bleus

Au fil des matchs, les deux joueurs, qui évoluent au Stade Toulousain, ont appris à se connaître... par cœur. "On sait répondre aux actions de l’un et de l’autre. On a eu les performances et pas trop de blessures pour profiter de jouer ensemble, en prenant de l’expérience", reconnaissait le demi de mêlée dans un entretien accordé à Ouest-France à l'automne dernier. "Sur le terrain, on se parle très peu parce que juste en se croisant du regard, on sait ce que l'autre va faire", ajoutait-il, dans les colonnes de RTL.

Tous deux excellents gestionnaires, ils savent également faire la différence balle en main. Et même sans la balle, dans le cas d'Antoine Dupont, souvent à la finition des actions d'envergure grâce à ces courses de soutien. Au pied, ils se montrent aussi très complémentaires. Antoine Dupont, capable de taper des deux pieds, brille par son long jeu d'occupation quand Romain Ntamack se distingue par ses offrandes, comme sa diagonale parfaite pour Ethan Dumortier contre l'Italie.