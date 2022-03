Six Nations : "magistral", "atypique"... Antoine Dupont vu par les Anglais

Outre-Manche, la presse met l'accent sur la polyvalence du Toulousain. "C'est un joueur de rugby extrêmement compétent, intelligent et polyvalent" qui "a cette capacité à rebondir et à retrouver immédiatement son équilibre, quelle que soit la situation", affirme Sir Gareth Edwards. De plus, le Castrais "maîtrise parfaitement les bases du rugby - les passes, les coups de pied, la course et les plaquages", complète le Gallois, mettant aussi en avant son sang-froid et sa faculté à "rester concentré" sur le pré. "La menace que fait peser Antoine Dupont n'est pas un secret. [...] Il est le pivot de l'équipe de France", abonde BBC News. "Parmi les quatre demis de mêlée qui ont débuté tous les matchs de leur équipe au cours de ce Six Nations, il a effectué le plus de mètres ballon en main (188)", rappelle encore le média. Une statistique d'autant plus impressionnante que le second de ce classement, Ali Price a parcouru 30 mètres de moins (158) et qui illustre l'activité débordante du joueur de 25 ans.