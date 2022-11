France-Australie (30-29) : des Bleus poussifs, mais des Bleus historiques

Il n'y aura désormais plus besoin de dépoussiérer les archives du rugby mondial pour exhumer la plus longue série victorieuse de l'histoire de l'équipe de France. Elle en avait déjà enchaîné dix dans un lointain passé, mais le contexte de l'époque ne se prête pas aux comparaisons. Exclue du Tournoi des cinq nations pour violence et professionnalisme, elle avait eu entre 1931 et 1937 la faible Allemagne comme principal adversaire (huit des dix succès).

Depuis un an, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont eux quasiment affronté tout ce qui se fait de mieux sur la planète ovale, de la Nouvelle-Zélande, battue avec la manière l'automne dernier (40-25), aux meilleures nations européennes, écartées une à une dans le Tournoi au printemps sur la route d'un premier Grand Chelem depuis 2010. Samedi prochain, le XV de France affronte l'Afrique du Sud à Marseille (21h).