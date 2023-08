Rugby : sur quelle chaîne et à quelle heure voir France-Australie, le dernier test-match des Bleus ?

Le sélectionneur australien Eddie Jones parviendra-t-il à provoquer un regain d'orgueil chez ses joueurs ? Le XV parviendra-t-il à remporter un troisième succès de rang, après ceux acquis face à l'Écosse et aux Fidji ? Pour le savoir, rendez-vous dimanche 27 août à partir de 17h35 pour vivre en direct et en exclusivité sur TF1 ce dernier test-match estival. La rencontre sera également à suivre sur MYTF1 et en live commenté sur TF1info.