France-Italie : Posolo Tuilagi, le phénomène du rugby tricolore auquel on va succomber

À tout juste 19 ans, le colosse Posolo Tuilagi (1,92m pour 146 kg) va vivre, dimanche 25 février, sa première titularisation en Bleu contre l'Italie. Le surpuissant deuxième ligne de Perpignan, fils d'Henry et neveu de Manu Tuilagi, a gagné sa place dans le XV, après deux capes en tant que remplaçant. Voilà une pépite pour laquelle la France va se passionner.

Ouvrez grand les yeux, phénomène en approche. Après deux entrées en jeu remarquées dans le Tournoi, 27 minutes contre l'Irlande (17-38) et 31 autres en Écosse (16-20), où il a empêché le "Chardon" d'inscrire l'essai qui aurait coûté la victoire au XV de France, Posolo Tuilagi va poursuivre son ascension express. Il va franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière en Bleu. Le gamin de 19 ans, colosse surpuissant aux mensurations hors normes (1,92 m pour 146 kg), va honorer sa première titularisation avec le maillot frappé du Coq, à l'occasion de la réception de l'Italie, dimanche 25 février (à 16h, en live commenté sur TF1info).

Une trajectoire fulgurante, mais pas si étonnante. "Il est surprenant. Et en même temps, quand on le connaît, pas tant que ça", a souri cette semaine à Marcoussis Patrick Arlettaz, l'entraîneur de l'attaque tricolore. "Il y a un an et demi, il était en Crabos (moins de 18 ans, ndlr), puis très vite, on l'a surclassé en Espoirs. Je lui avais dit : 'Attention, c'est un gros passage'. Puis il a traversé ça de manière très naturelle", a raconté celui qui l'a lancé, l'an passé, du côté de Perpignan. "Ensuite, je l'ai pris avec moi en Top 14 et je lui ai dit : 'Attention, la marche est haute'. Mais il l'a gravie."

"Finalement, il n'a pas de bol, il m'a retrouvé ici et je lui ai dit la même chose. Mais il a donné satisfaction", a expliqué l'adjoint de Fabien Galthié. "C'est un garçon qui a conscience de ce qu'il peut faire, en sachant les efforts qu'il faut faire. Il traverse les choses sans se mettre plus de pression."

Content de jouer avec lui plutôt que contre lui Alexandre Roumat, troisième ligne du XV de France

Effrayant de surpuissance dès qu'il entre sur le pré, brisant avec une facilité déconcertante les lignes de défense adverses, auxquelles il aime se frotter, le champion du monde U20 (moins de 20 ans, ndlr) ne laisse personne indifférent. Que ce soit ses adversaires qui le craignent ou ses nouveaux coéquipiers qui le côtoient au quotidien au CNR. "C'est un camion", a lâché Yoram Moefana, qui fait pâle figure à côté de Posolo Tuilagi, avec son mètre 82 pour 97 kg.

Le surpuissant Posolo Tuilagi à l'œuvre contre l'Irlande. - NICOLAS TUCAT / AFP

"Il n'y en a pas beaucoup comme lui qui ont son gabarit et sa puissance. Il peut vraiment être une belle arme", a souligné François Cros, qui lui promet "un bel avenir" dans le rugby. "Je suis content de jouer avec lui plutôt que contre lui", a confié Alexandre Roumat, nouveau venu comme lui, résumant le sentiment qui prédomine chez les Bleus.

L'héritier d'une dynastie du rugby

Force de la nature, une prédisposition génétique, héritée de son père Henry, international samoan et champion de France 2009 avec l'USAP, et de ses oncles - Manu, Freddie, Alesana, Sanele Vavae et Anitele'a -, tous rugbymen de haut niveau, Posolo est aussi le garant d'une dynastie royale : les Tuilagi. Un nom qu'il porte "avec fierté et honneur", conscient de venir d'une famille "qui a un grand héritage dans le rugby".

Une hérédité sur laquelle veille son paternel, qui le conseille et débriefe ses matchs avec lui, comme il l'a confié à l'AFP. "Mon père est vraiment présent. (...) Il a vécu ce que je vis maintenant. Même si le rugby a un peu changé depuis son temps (sourire), les bases restent les mêmes. Il me rappelle tous les jours que, pour réussir, il faut travailler dur."

On a vraiment l'impression qu'il est là depuis longtemps Paul Boudehent, troisième ligne du XV de France

Notamment pour tenir son poids, ce qui lui demande une certaine discipline. Car aussi avantageux qu'elle soit pour avancer ballon en main, son impressionnante carcasse est lourde à traîner. "Je bataille tous les jours avec mon poids. Je sais que c'est important, même si j'essaie de ne pas trop y prêter attention. À la fin de la journée, on est responsable de soi. (...) Je sais ce que j'ai à faire : si je mange un peu plus à un moment de la journée, je vais manger un peu moins à un autre... Ce sont des détails qui changent la donne."

Attraction visuelle, qui subjugue autant qu'elle effraie, "Moto" - son surnom - n'en demeure pas moins "très attachant". "Posolo a la double culture, îlienne et française. Il a cette dualité en lui : il est très secret, très respectueux, pudique sur ses sentiments, mais c'est un petit Français de 19 ans, espiègle", a indiqué Patrick Arlettaz. "Son papa lui a appris le respect, la dureté pour avoir ce que l'on mérite."

Ce qui lui confère une sagesse surprenante pour son âge, qui lui a permis de se faire déjà une place dans le vestiaire tricolore. "Il a la maturité d'un joueur qui est bien plus âgé que ce qu'il est", a vanté Paul Boudehent. "Il est dans le groupe depuis quelques jours, quelques semaines, mais on a vraiment l’impression qu’il est là depuis plus longtemps que ça." Et sans doute pour très longtemps encore.