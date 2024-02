INTERVIEW - "Il est déjà au niveau" : Antoine Dupont vu par une légende du rugby à 7 avant son baptême du feu

L'heure a enfin sonné pour Antoine Dupont. En vue des JO de Paris, le capitaine du XV de France va donc participer à ses deux premiers tournois avec l'équipe de France de rugby à 7, à Vancouver (23-25 février) et à Los Angeles (1er-3 mars). Avant ce baptême du feu, Terry Bouhraoua, ancien capitaine et légende de France 7, juge auprès de TF1info ce qu'il peut apporter à ce sport.

La mission olympique d'Antoine Dupont est sur le point de commencer. À cinq mois des Jeux de Paris, où il s'est donné pour objectif de ravir la médaille d'or, le capitaine du XV de France s'apprête à faire ses débuts officiels avec l'équipe de France de rugby à 7. Dispensé du Tournoi des Six Nations cette année, le Toulousain s'est envolé pour Vancouver, au Canada, afin de participer à sa première compétition officielle, le HSBC SVNS Series, quatrième tournoi du circuit mondial qui s'ouvre vendredi 23 février. L'occasion pour lui de prendre ses marques.

Avant ce premier rendez-vous, qui va attirer les foules en raison de sa présence, TF1info s'est longuement entretenu avec Terry Bouhraoua. Ancien demi de mêlée, le même poste qu'Antoine Dupont, passé par le rugby à XV, l'ancien capitaine de France 7, dont il est le recordman du nombre d'essais (160) et de points (1502) inscrits, livre son analyse sur ses premiers pas dans la discipline olympique.

Vous avez évolué en tant que demi de mêlée, le poste qu'occupe Antoine Dupont, à XV et à 7. Quelles sont les différences majeures qu'il va devoir assimiler ?

Terry Bouhraoua : Il ne va pas avoir tout à fait le même rôle. Au rugby à XV, les tâches sont spécifiques au poste qu'on occupe. Un demi de mêlée fait son travail de demi de mêlée. À 7, vu qu'on est moitié moins sur le terrain, on est obligé de faire du dépassement de fonction. La grande différence, c'est la diversité du travail qu'on a à abattre. L'avantage qu'a Antoine Dupont sur un ailier par exemple, c'est que lorsque l'on joue demi de mêlée à XV, on est déjà au cœur du rugby, du jeu et de la prise de décision. C'est quelque chose qu'il va retrouver dans le rugby à 7, qui est aussi un jeu de stratégie.

Le poste qui est le sien au rugby à XV s'avère donc être un atout pour mieux appréhender le 7...

C'est clairement un atout. Lorsqu'on joue au rugby à 7, chacun fait un peu le travail de l'autre. On n'est pas à l'abri de se retrouver au cœur du jeu, de devoir lire ce qu'il se passe et prendre des décisions rapidement. Quand on évolue en tant que demi de mêlée au XV, on est déjà dans cette réflexion-là.

Parle-t-on vraiment du même sport ?

Ça reste du rugby, mais c'est à peu près tout. Déjà il y a moitié moins de joueurs, plus d'espace, donc ça crée des stratégies différentes. C'est surtout un sport différent dans l'approche physique. On ne retrouve pas la même intensité. Le rugby à XV repose sur l'intensité dans les contacts. Pour le 7, on est plus dans la répétition des sprints. La complexité réside aussi dans la formule, plus que dans le jeu. Quand on est un joueur de rugby à XV, on fait son match de 80 minutes et après, en général, on a une semaine pour s'en remettre. À 7, il faut être en capacité de faire un match très intense de 14 minutes, de se reposer trois heures, de se rééchauffer puis de rejouer. Et ça, trois fois par jour, six fois en deux jours.

S'il y a bien un joueur pour lequel je n'ai pas de doute, c'est Antoine Dupont Terry Bouhraoua, légende française du rugby à 7

Jérôme Daret, le sélectionneur du 7, est persuadé qu'il saura s'adapter en quelques mois à cette nouvelle discipline. Êtes-vous aussi confiant que lui ?

S'il y a bien un joueur pour lequel je n'ai pas de doute sur la transition du XV au 7, c'est Antoine Dupont. On sait et on a vu qu'il est capable de tout faire : avancer, étirer une défense et être en capacité de trouver une solution après contact. Il sera un atout de taille pour l'équipe de France lorsqu'il sera en mesure de mettre son rugby en place. Le seul risque, et la seule limite, c'est sa capacité à supporter les charges de travail, entre tout ce qu'on lui demande à gauche et à droite. Mais Jérôme a géré ça en amont depuis bien plus longtemps que nous on le sait. Il va tirer le maximum de son potentiel.

Il n'aura que deux tournois pour s'imprégner de ces spécificités, telles que sur la durée des matchs et la répétition des efforts physiques. Est-ce que ce sera suffisant pour qu'il arrive plein badin aux JO ?

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Antoine a déjà joué à 7 lorsqu'il était plus jeune. Je crois aussi savoir que les entraînements avec Jérôme (Daret, le sélectionneur de France 7, ndlr) sont centrés sur ces aspects. On dit que pour un joueur "normal", il faut cinq tournois pour s'adapter. Sauf que là, ce n'est pas un joueur "normal", c'est Antoine Dupont. J'imagine que deux tournois lui suffiront. Après il ne faut pas s'attendre à le voir dans le rôle qu'il peut avoir avec le XV de France ou le Stade toulousain. C'est peut-être là que les gens vont avoir du mal à comprendre et à commencer à se dire qu'il n'est pas au niveau. Ce n'est pas du tout ça, je suis persuadé qu'Antoine est déjà au niveau. On ne va pas le voir de la même façon, parce que ce n'est pas la même discipline.

Il aura un impact différent, mais tout aussi prédominant...

Bien sûr. Moi, je me mets à la place des adversaires. Il y a le meilleur joueur du monde qui rentre sur le terrain, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, je me dis que défensivement on va en baver si on ne met pas un plan en place. Et s'il y a un plan spécifique pour le contrer, ça va ouvrir des portes ailleurs à ses partenaires. Ce n'est peut-être pas Antoine qui traversera le terrain en long, en large et en travers, mais par sa présence, et sa faculté à jouer après contact, il laissera le champ libre aux autres.

Antoine ne vient pas au rugby à 7 juste pour participer Terry Bouhraoua, légende française du rugby à 7

On parle de son apport indéniable sur le terrain. Mais que va-t-il apporter dans le vestiaire tricolore ?

Ce n'est que de la plus value quand on a le meilleur joueur du monde dans son vestiaire. Antoine est un exemple de travail, d'humilité et de détermination. Il ne vient pas là juste pour participer, il est là pour gagner. C'est important de le savoir dans cet état d'esprit. On ne peut pas être le meilleur sans avoir de grandes ambitions. Il va inspirer ses coéquipiers, leur apporter toute son expérience. Peut-être que ça permettra au groupe France de passer cette étape qu'on attend tous, le gain d'un tournoi, et peut-être plus qui sait.

Sa présence offre aussi un coup de projecteur sur le rugby à 7, encore méconnu du grand public.

Je ne sais pas combien de temps l'effet va durer, mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'Antoine sera là, ça va faire parler de notre sport. Il a son public, ses fans qui sont plus férus de rugby à XV qu'à 7, donc il va y avoir un appel d'air. Ça va nous apporter une autre visibilité. Et peut-être que ça donnera des idées à d'autres joueurs. Quand on voit que la Fédération arrive à se mettre d'accord avec un club pour un joueur de la stature d'Antoine, on se dit que tout est possible.