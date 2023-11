Rugby : l'ancien champion du monde sud-africain Hannes Strydom meurt dans un accident de la route

Hannes Strydom, ancien deuxième ligne des Springboks, avait gagné la Coupe du monde en 1995 en Afrique du Sud, un symbole de la fin de l'apartheid. L'un de ses ex-coéquipiers a annoncé son décès ce dimanche 19 novembre dans un accident de la route

Il faisait partie de l'équipe qui a changé l'histoire du rugby sud-africain. Hannes Strydom, ancien deuxième ligne des Springboks, est mort ce dimanche 19 novembre dans un accident de voiture à l'âge de 58 ans. C'est l'un de ses ex-coéquipiers, Kobus Wiese, qui a annoncé la triste nouvelle à des médias locaux.

Selon ce dernier, si les informations sont encore "vagues", l'accident s'est produit dimanche, "quelque part dans le Mpumalanga", dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud. "Lui et une autre personne se trouvaient dans un véhicule qui est entré en collision avec un minibus. C'est ce que nous savons à ce stade", a-t-il déclaré.

Légende des Springboks

Avec les Springboks, Hannes Strydom avait remporté la Coupe du monde 1995, la première de l'histoire de la sélection, à domicile, sous les yeux du président Nelson Mandela. Un symbole de la fin de l'apartheid et du mythe de la Nation arc-en-ciel. "Hannes était l'un des grands deuxième-lignes de sa génération, et, en qualité de membre de l'équipe des Springboks de 1995, l'un de nos héros", a déclaré le président de la Fédération sud-africaine de rugby, Mark Alexander.

Il est le cinquième membre de l'équipe de 1995 à décéder prématurément, après Ruben Kruger en 2010, Joost van der Westhuizen en 2017, Chester Williams et James Small en 2019.

Le club des Golden Lions, avec qui l'ancien deuxième ligne avait évolué à 115 reprises, lui a rendu hommage dans un communiqué : "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'un des Lions et légende des Springboks, Hannes Strydom. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis pendant cette période. Que son âme repose en paix."