Violences aggravées : le rugbyman Mohamed Haouas condamné à 18 mois de prison dont 9 ferme

Cette nouvelle condamnation du pilier tricolore (16 sélections), qui s'ajoute à une peine d'un an de prison ferme prononcée en mai dernier pour des violences conjugales (il avait frappé sa femme devant le centre commercial où elle travaille, ndlr), rend possible une incarcération du joueur. La décision en soi "n'est pas sévère", car "on voit bien que c'est lui le plus virulent de tous, qu'il porte des coups très violents", reconnaît son avocat Marc Gallix, qui n'était pas présent à l'audience. "Mais les peines ne sont aménageables que jusqu'à un an d'emprisonnement" donc "si on ajoute les neuf mois ferme d'aujourd'hui aux 12 mois pour les violences conjugales, et que la peine devient définitive, il est incarcéré", ajoute-t-il.