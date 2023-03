Antoine Dupont (encore) élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations

"Jamais deux sans trois". Comme le veut le célèbre adage, un nouveau trophée est tombé dans l'escarcelle d'Antoine Dupont. Mercredi 29 mars, le demi de mêlée, qui a terminé la compétition en trombe, a été élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations 2023. Considéré comme la référence mondiale à son poste, il avait déjà remporté cette distinction en 2020 et 2022. Il devient le deuxième rugbyman de l'Histoire à faire la passe de trois, après l'Irlandais Brian O'Driscoll (2006, 2007 et 2009).