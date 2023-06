Toulouse-La Rochelle : qui part favori de la finale du Top 14 ?

Après des demi-finales rondement menées où ils auront chacun tenu leur rang, Rochelais et Toulousains se renvoient la balle concernant le statut de favori. S'il faut y voir de "l'intox", une manœuvre habile pour enlever le maximum de pression sur les épaules des uns et des autres, ce petit jeu cache un constat bien réel : les coéquipiers d'Antoine Dupont et ceux de Grégory Aldritt sont très proches en termes de niveau.

À tel point qu'il est difficile, a priori, de les départager. "Ce n’est pas que je ne veux pas pencher plus pour l’une ou l’autre des deux équipes, mais pour moi, c’est vraiment du 50/50 lors de cette finale", pointe Alexis Balès dans les colonnes d'Actu.fr "J'ai vraiment du mal à déterminer qui va gagner et je tire mon chapeau à celui qui est capable de le dire aujourd'hui... Franchement, il y a des atouts des deux côtés, avec des styles diamétralement opposés, mais c'est certain que ça va être une grosse finale", continue l'ancien demi de mêlée, aujourd'hui à la retraite, passé par les deux clubs.