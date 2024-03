EN DIRECT - France-Angleterre : un "Crunch" à gagner pour finir le Tournoi avec le sourire

En clôture d'un Tournoi poussif, le XV de France accueille l'Angleterre, son "meilleur ennemi", à Lyon, samedi 16 mars, à l'occasion du traditionnel "Crunch". Un choc à suivre en notre compagnie à partir de 21h.

Un Crunch ça ne se joue pas, ça se gagne. Revigorés par leur victoire convaincante à Cardiff (24-45), le week-end dernier, les Bleus s'attaquent à un morceau d'un autre calibre, samedi 16 mars (à 21h, en live commenté sur TF1info). Les coéquipiers de Nolann Le Garrec, reconduit à la charnière après sa grosse prestation au Millennium Stadium, reçoivent, à Lyon, l'Angleterre, leur rival de toujours, pour leur traditionnel affrontement.

"En termes de rugby, c'est un match comme les autres. Mais avec cet engouement autour... pour les supporters, pour tous les Français, c'est notre meilleur ennemi. Ils adorent ce match donc ça le rend spécial pour nous aussi", a confié le capitaine Grégory Alldritt, à la veille du 111e Crunch de l'Histoire. "On veut envoyer tout ce qu'on a."

Ce ne sera pas de trop face à "une équipe en pleine confiance, qui est en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre", a insisté Fabien Galthié, qui se méfie plus que jamais du "XV de la Rose". Et pour cause : les Anglais, demi-finalistes du dernier Mondial, battus d'un seul point par l'Afrique du Sud (16-15), ont marqué les esprits la semaine passée. Les partenaires de l'ouvreur Marcus Smith ont fait chuter l'Irlande (23-22), sur un drop après la sirène, pour briser le rêve irlandais de Grand Chelem.

"On est avertis, ça va être un match très très engagé", a convenu Greg Alldritt. "L'objectif, c'est de gagner pour nous, les joueurs, pour le groupe." Voilà qui est dit. À charge désormais aux Bleus de joindre les actes à la parole.

A VENIR Tournoi des Six Nations 2024 - 5e journée Le 16 mars 2024 , Groupama Stadium, à Lyon France Angleterre 0 - 0

